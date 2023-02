Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« L’échéance électorale de 2024 marquera un moment important dans la vie de milliers de jeunes en Belgique », indique la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS). « À cet égard, l’école a indéniablement un rôle à jouer en prenant part à la construction d’une démocratie participative pour les jeunes citoyens et citoyennes en devenir. Depuis plusieurs années déjà, les établissements scolaires se voient proposer une série d’activités et de projets par l’intermédiaire de l’appel à projets « Démocratie scolaire et activités citoyennes ». À l’approche du scrutin de 2024, j’entends orienter cet appel à projets en vue de préparer les élèves à leur première expérience électorale. »