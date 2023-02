Les annonces du Nintendo Direct: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Metroid Prime, jeux Gameboy… voici tout ce qu’il faut retenir

Sans crier gare, Nintendo a tenu cette semaine son premier Nintendo Direct de l’année. L’occasion pour les fans et possesseurs d’une Switch de faire le plein d’annonces sans réellement l’avoir attendu. Et comme à son habitude, le géant japonais a présenté de nombreuses choses.

Que retenir ?

Soyons honnêtes, il ne s’agissait pas du Nintendo Direct le plus emballant. Il a néanmoins permis d’avoir des nouvelles de « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom », probablement le jeu le plus attendu sur Switch cette année. Alors pour patienter, Nintendo a consenti à offrir quelques images inédites de la suite de « Breath of the Wild ». Dans la même veine, on a pu découvrir les premières images du gameplay du nouvel opus de Pikmin.