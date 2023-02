Énorme changement pour les prochaines Francofolies de Spa: «On veut vraiment que tout le monde retrouve la joie de vivre dans le centre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après avoir déjà dévoilé pas mal de têtes d’affiches, les Francofolies de Spa s’apprêtent à revenir à leur identité première en 2023. En plus du site payant au parc de Sept heures qui sera évidemment toujours là pour aller voir les artistes, on va aussi avoir le retour de la vie dans le centre-ville. Une excellente nouvelle alors qu’on sait que c’est une des critiques majeures qui avait été formulée par les festivaliers, les commerçants et le secteur horeca lors de l’édition précédente.