La Maison du tourisme lance l’appel pour rouvrir le Quai des champs, à Herve

La Maison du tourisme du Pays de Herve vient de lancer l’appel pour trouver un nouveau concessionnaire de l’espace horeca attenant à ses bureaux et à l’accueil touristique, alors que l’institution se prépare à fêter ses 20 ans cette année.

À l’origine, Benjamin et Sophie Simar avaient ouvert le Quai des Champs. Mais la collaboration s’était terminée fin mai 2022, de manière abrupte. Et pour l’été, un restaurant éphémère, l’Arrêt gourmand, avait été ouvert. Mais on savait que ce n’était que provisoire.