Deux maillons supplémentaires bientôt aménagés en RAVeL dans le Pays de Herve

La toile d’araignée des voies douces en province de Liège va s’étendre encore au Pays de Herve, cette année. En effet, le SPW a dans ses cartons deux chantiers importants dans la région des Trois bornes, pour lesquels les premiers coups de pelle seront donnés au printemps. Il s’agit de la ligne 39 entre Plombières-Moresnet et Montzen, au niveau de Birken, soit la ligne 39, sur environ 4 kilomètres, et de la ligne 39b, sur 600 mètres environ, à l’entrée de La Calamine. Sur cette ligne, la commune de Plombières avait déjà asphalté une partie, d’environ 2 kilomètres, entre la rue du Village à Moresnet et l’entrée de La Calamine.

En pointillé, à gauche: la ligne 39, à asphalter. À droite: les 600 mètres à l’entrée de La Calamine. - SPW