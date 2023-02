Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quel est votre parcours jusqu’à aujourd’hui ?

Je suis un jeune chef de cuisine marseillais qui est devenu bruxellois de cœur. Ça fait 10 ans que j’ai déménagé à Bruxelles avec mes parents. J’ai commencé par faire une école de commerce qui ne m’a pas du tout plu avant de partir en Angleterre où j’ai travaillé comme barman. De là, j’ai eu l’envie de travailler dans l’Horeca. J’ai fait l’école de cuisine à Bordeaux. J’ai adoré faire mes premiers pas en cuisine lors de mes stages et dans les maisons dans lesquelles je suis passé, comme à l’Hôtel du Palais à Biarritz. Ensuite, j’ai eu l’opportunité de partir à Bali pendant un an. J’y ai découvert une nouvelle culture et une nouvelle cuisine. C’était une expérience géniale.

Ensuite, vous êtes revenu à Bruxelles ?

Oui. Je suis passé par le restaurant Tontons durant le Covid. J’ai pris confiance dans cette cuisine parce qu’on ne donne pas toujours la chance aux jeunes cuisiniers de s’exprimer très vite. On m’a donné carte blanche et je me suis éclaté. Ensuite, j’ai eu l’envie de devenir indépendant et l’opportunité de faire « Top Chef » s’est présentée.

Votre copine est belge ?

Oui. J’ai une copine avec qui tout se passe bien et c’est aussi l’une des raisons qui m’a poussé à rester en Belgique. Elle travaille dans l’Horeca. Elle a ouvert un bar à Bruxelles. Elle fait aussi de la musique et d’ailleurs, elle a participé à la version flamande de « The Voice » (rires).

Avez-vous toujours été attiré par la cuisine ?

Oui. À âge de 8 ans, j’ai eu une leucémie et la cuisine m’a permis d’exister à un moment où je n’existais plus. J’ai passé plusieurs mois dans une chambre bulle et puis je suis resté enfermé chez moi durant un an. S’en sortir, c’est difficile et la cuisine m’a permis de raconter quelque chose et de combler des vides au sein de ma famille. La maladie m’a donné une force particulière qui me permet d’affronter les épreuves. Rien ne me fait peur aujourd’hui.

Vous aviez envie de faire « Top Chef » depuis longtemps ?

Pas du tout. Au départ, je ne pensais pas avoir le courage de participer. J’étais impressionné par les personnes qui étaient dans le programme. Finalement, lorsque je me suis lancé comme indépendant, j’ai eu un déclic et je me suis inscrit.

Avez-vous été impressionné par le niveau des candidats cette saison ?