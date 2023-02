Test – OnePlus Buds Pro 2: un concentré de perfection dans des écouteurs wireless aboutis

Test – OnePlus 11: un smartphone unique et performant Avec son nouveau smartphone, le OnePlus 11, la marque chinoise joue la carte de l’originalité et celle de la sécurité.

G.P.

Par Guillaume Pavoncelli

Comment, en 2023, un constructeur peut-il se différencier du flot de smartphones qui inondent le marché ? C’est une question à laquelle il n’est pas évident de répondre tant les possibilités sont réduites. On a bien eu le Dynamic Island d’Apple sur ses iPhone 14 Pro, les pliables de Samsung ou encore les 200Mpx sur le récent S23 Ultra de la même marque. On parle là du fleuron des smartphones, des téléphones vendus largement au-dessus des 1.000 euros. Mis à part ces exceptions, on trouve en réalité des propositions très proches dans une même catégorie (haut, milieu ou bas de gamme), tant au niveau interne qu’externe.

Un design signature

Pour tirer son épingle du jeu, OnePlus a donc pris le parti de miser sur un smartphone au design différent pour son nouveau OnePlus 11. Un moyen de se différencier de la masse. Un look signature qui se base surtout et avant tout sur ce bloc photo circulaire. Celui-ci n’empêche cependant pas le problème commun des capteurs sortants : une fois à plat, le téléphone est bancal même si OnePlus promet la sortie d’une cover officielle qui permettra de combler la différence de hauteur entre la coque et les capteurs.

Dans l’ensemble, la proposition du constructeur chinois fonctionne. On apprécie tout particulièrement ce vert « éternel » qui ajoute une petite touche d’élégance. Revers de la médaille, les traces de doigts seront visibles puisqu’il s’agit de verre contrairement à son alter ego noir qui bénéficie, lui, d’un revêtement plus travaillé.

Pour le reste, la marque livre du classique avec un écran AMOLED de 6,7 pouces sera surmonté d’une caméra poinçon située en haut à gauche de la dalle.

Il y a tout de même une dernière singularité à noter au niveau du design : le retour d’Alert Slider, petite molette sur la tranche droite qui permet de basculer rapidement entre les différents modes de notifications (silencieux, vibreur et sonnerie). Une fonctionnalité propre à OnePlus qui avait été supprimée mais qui fait donc son retour.

Tout d’un pro

Si OnePlus a pu jouer la carte de l’originalité pour l’esthétique de son appareil, la marge de manœuvre pour les performances était, elle, plus réduite. La marque a donc pris ce qu’il y avait de meilleurs sur le marché (tout en respectant ses coûts de production) pour fournir un smartphone puissant. Dans les faits, le OnePlus 11 l’est puisque la fiche technique (Snapdragon® 8 Gen 2, 8 ou 16 GB de RAM…) permet d’affronter toutes les situations avec fluidité (utilisation classique, multitâches, jeux, streaming…). Pour preuve, là où certains appareils mettent un petit temps d’attente entre l’ouverture de l’application caméra et l’affichage de l’image perçue par les capteurs, la latence est ici inexistante. Bref un smartphone boosté à la puissance qui devrait ravir les férus de gaming.

Ajoutons à cette puissance des technologies apportant un réel confort d’utilisation comme la charge rapide SUPERVOOC -technologie appartenant de base à OPPO mais qui est désormais utilisée par les deux marques depuis leur rapprochement dans le même groupe- de 100W. Si le OnePlus 10T bénéficiait d’une à 130W, le léger recul dans la puissance de charge n’est pas catastrophique puisque le smartphone n’aura besoin que de 25 minutes pour passer de 0 à 100 %. Avec une telle technologie, l’autonomie passe un peu au second plan… alors qu’elle est excellente !

Enfin parlons de la partie photo. Le bloc circulaire n’est pas là que pour faire joli. Il permet de concentrer trois capteurs : un principal de 50 Mpx (Sony IMX890), un ultra grand-angle de 48 Mpx (IMX581) et un téléobjectif de 32 Mpx (IMX709). Dans les faits, on obtient des clichés de bonne facture même si toutes les situations ne se valent pas (le grand-angle parfois susceptible, des zones parfois surexposées ou des parties manquant de netteté…).

Conclusion

Un look différent, un smartphone puissant, rapide et permettant de prendre de belles photos. Au vu de notre test de quelques semaines, le OnePlus 11 nous semble être un smartphone parfaitement balancé à moins de 1.000 euros. Le tarif reste cependant élevé (899 euros pour la version la plus chère) mais il faut garder à l’esprit que ce téléphone a tout d’un pro… sauf la mention.

Prix et disponibilité

Le OnePlus est disponible en « Noir Titan » ou « Vert Éternel » en deux versions :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 829 euros

16 Go de RAM et 256 Go de stockage : 899 euros.