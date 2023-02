Franky Vercauteren veut «gagner quelque chose» en tant que directeur technique à l’Union belge

D’abord assistant de René Vandereycken puis sélectionneur ad interim jusqu’à l’arrivée de Dick Advocaat, entre mai 2008 et septembre 2009, Franky Vercauteren a signé son retour à l’Union belge plus de dix ans plus tard. S’il a délaissé son costume d’entraîneur pour devenir directeur technique, celui qui a fait les beaux jours d’Anderlecht comme joueur arrive avec une ambition claire : « gagner quelque chose ».

« Je suis motivé à l’idée de gagner quelque chose. Cela m’a toujours guidé, partout où je suis allé. J’ai refusé des opportunités à plus bas niveau car je ne m’y retrouvais pas », a-t-il expliqué mercredi depuis le centre national du football de Tubize lors de sa présentation et de celle de Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur des Diables rouges.

« Je veux rendre le football belge meilleur, comme l’équipe nationale. Faire partie d’un groupe est aussi important pour moi, cela fait plaisir. Évidemment que nous avons l’ambition d’aller le plus loin possible mais il faudra être réalistes », a ajouté Vercauteren, dont le but est aussi de développer le potentiel en vue du futur.

Après le départ de Roberto Martinez dans la foulée d’une Coupe du monde ratée, l’Union belge a dû se mettre en quête d’un sélectionneur mais aussi d’un directeur technique, une fonction que le Catalan a occupée à partir de 2018. Vercauteren a évoqué sa prochaine cohabitation avec l’Italo-allemand. « Le principal dans un groupe, c’est que chacun puisse faire son job. Je ne suis pas là pour prendre sa place ou faire son boulot. J’ai beaucoup de respect pour lui et le but est de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Nous allons encore analyser certaines choses et nous partager les tâches. Il est encore trop tôt pour parler de tout », a dit Vercauteren, impressionné par le changement au sein de la fédération depuis son dernier passage. « Tout est devenu beaucoup plus professionnel. »

Passé quelques mois à l’Antwerp en 2021, le Soulier d’Or 1983 a aussi évoqué le cas de sa famille, restée en Russie. « Nous pouvons faire des allers-retours et trouver des solutions. Pour l’instant, un retour définitif en Belgique n’est pas prévu. »