Domenico Tedesco, pourquoi avez-vous voulu devenir le sélectionneur des Diables rouges ?

Pour tout vous dire, j’étais dans la salle d’attente chez le dentiste quand j’ai vu un message passer comme quoi Roberto Martinez quittait ses fonctions. J’ai fait une capture d’écran sur mon téléphone et je l’ai envoyée à mes agents. J’ai demandé ce que je devais faire pour avoir ce poste. On m’a répondu que cela allait être difficile, vu que je n’avais jamais joué ou entraîné en Belgique. Mais me voilà ici aujourd’hui, et j’en suis très heureux.

Pouvez-vous nous décrire votre parcours en quelques mots ?

J’ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Mais arrivé à un certain âge, vous devez prendre une décision. J’ai choisi d’arrêter pour privilégier les études, car le foot n’apporte aucune garantie. Parallèlement à ça, j’ai commencé à entraîner des jeunes à Stuttgart, dont le centre est très réputé en Allemagne. Par la suite, je suis parti à Hoffenheim, puis à Aue (NDLR : Est de l’Allemagne) où j’ai démarré ma carrière d’entraîneur principal. Nous sommes parvenus à sauver le club après mon arrivée, alors que l’on m’avait dit que c’était impossible. De là, je suis parti coacher Schalke 04.

Quels sont vos plus beaux souvenirs en tant que coach ?

Avoir terminé deuxième du classement en Bundesliga, derrière le Bayern Munich, ce fut incroyable. Remporter la Coupe d’Allemagne avec Leipzig le fut également la saison dernière. Au Spartak, je me souviens également d’un quart de finale de Coupe remporté face au CSKA Moscou, dans un derby enflammé que nous avions remporté 3-2 au bout du temps additionnel.