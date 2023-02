LaMeuse Foot | Juliann Fillieux (Herstal) et Kevin Cossalter (Hannut) ont inauguré notre nouveau plateau comme il se doit !

de videos

Dans la « Revue de presse », il était question de l’aspect sportif d’Herstal et Hannut (respectivement en D3 ACFF et P1). Les Herstaliens sont pour le moment en position de barragistes vu les situations de Waremme et Seraing B en D2 ACFF. « On a vraiment besoin d’un déclic, il nous reste dix finales Mais si on joue comme on a joué contre Rochefort, on va se sauver. Je crois totalement au maintien », admet le portier Juliann Fillieux qui admet que cette saison est la plus dure de sa carrière. « Mon avenir à Herstal ? C’est du 50-50 », ajoute-t-il aussi.

Hannut n’est lui pas si loin du top 5, à quatre points de Ster. « Je dois avouer que c’est un peu décevant », nous dit Coza, dont l’équipe espérait être plus haut à pareille période de l’année. « Si je vais rester à Hannut ? J’attendais cette question ! Je suis concentré sur Hannut, j’attends de discuter de mon avenir au club avec le nouveau coach Joffray Hella ainsi que la direction. »

Si le « Money Time » a abordé surtout leur appartenance commune au Celtic Visé, le « Coup d’Oeil » a aussi été l’occasion de parler de la réforme financière dans le foot amateur que nous avons suivie lundi soir en compagnie de dirigeants de clubs.

Joachim Gilles