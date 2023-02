Amputée à cause du Covid, Elia, 21 ans, de Wanze, devient ambassadrice pour Lego: «Le but est de normaliser le handicap dans le monde des jouets pour enfants»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« J’ai d’abord cru que c’était une blague ». Voilà la première réaction d’Elia Fontaine lorsqu’elle a été contactée ce 9 janvier par la marque Lego via Instagram. Après la médiatisation de son histoire, Elia a été choisie pour être la nouvelle ambassadrice de la marque pour promouvoir les nouveaux personnages Lego Friends et plus particulièrement Autumn, une figurine à qui il manque un bras.