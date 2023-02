Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De plus en plus de patients atteints d’un cancer se voient proposer une immunothérapie. Développé il y a une dizaine d’années, le traitement prend de plus en plus d’ampleur avec des résultats très encourageants. « C’est une révolution », résume le professeur Ahmad Awada, directeur du service de médecine oncologique à l’Institut Bordet qui fait partie de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles. « Du côté des patients, c’est très bien accepté. C’est même un traitement qui est demandé, préféré. La chimiothérapie a une mauvaise réputation alors que l’immunothérapie est vue comme un traitement utilisant un mécanisme naturel de défense. »