«Je suis outré de voir que de tels logements puissent être agréés par la Région»: Jacques Gobert consterné par sa visite à la Cour Wattman à La Louvière

« Secoué » : tel était l’état d’esprit de Jacques Gobert (PS) bourgmestre de La Louvière, à la sortie de la visite des studios loués Cour Wattman à La Louvière. Le maïeur de la Cité des Loups s’est rendu sur place ce mardi 7 février. Pour rappel, ce lundi, nous vous relations les conditions de vie de Ludovic, le locataire d’un des dix studios qui a introduit une action en justice de paix contre son propriétaire. Le Louviérois nous disait avoir fait deux tentatives de suicide tellement il n’en pouvait plus de vivre dans de telles conditions. Le quadragénaire nous avait notamment évoqué le fait qu’il n’osait plus mettre ses pieds dans la douche commune car la seule fois qu’il l’avait fait, il avait attrapé la gale. Le Louviérois nous évoquait une série de problématiques qui concernaient l’électricité, le poêle, la sortie de secours… Il ajoutait payer son loyer de 350 € tous les mois et 25 € pour les charges.