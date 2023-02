Si certaines choses changent, ce n’est pas le cas de Frankie Vercauteren. Joueur et coach à succès, le tout nouveau directeur technique de l’Union belge conserve toujours la même attitude désarçonnante quand il répond aux questions. Son ambition n’a pas changé non plus depuis tant d’années. « Qu’est-ce qui me motive dans mon nouveau poste ? Gagner quelque chose ! », indique le « petit Prince du Parc ». « Je veux rendre le football belge meilleur et gagner quelque chose à un haut niveau. On veut des victoires même si on sait que ce ne sera pas simple. C’est mon challenge. Ces derniers mois, j’ai refusé plusieurs offres parce que le niveau était tout simplement trop bas et cela ne m’intéressait pas. »

L’appel de la Fédération était visiblement suffisamment intéressant à ses yeux. Qui plus est dans son pays natal où il avait vécu sa dernière expérience, un bref passage de cinq mois à l’Antwerp, entre janvier et mai 2021.

Désormais, son environnement de travail sera le flambant neuf centre technique de Tubize – « Cela a changé. Avant on se demandait si l’eau serait chaude », a-t-il plaisanté – où il a donc été nommé directeur technique de l’Union belge, appelé pompeusement « Sports Director Football » du côté des instances fédérales.