Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le député Fédéral Marco Van Hees (PTB) est coauteur d’une proposition de loi déposée au parlement wallon pour garantir la présence de distributeurs de billets. Avec d’autres militants du PTB et le député wallon et conseiller communal louviérois Antoine Hermant, ils ont sillonné la région du Centre à la recherche des distributeurs de billets. Bilan : « Aujourd’hui 74 % des localités du Centre ne disposent plus d’un seul distributeur, et il faut parcourir de longues distances pour retirer de l’argent. Et si on laisse les quatre grandes banques mener à terme leur projet Batopin, ce sera pire demain. », affirme Marco Van Hees.