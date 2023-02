Près de 50 activités pour les familles programmées dans les musées wallons et bruxellois

Cet agenda 2023 comprend également des «nuits au musée» ou encore des «Instants familles» (goûter au musée, jour des familles, ateliers divers...) en dehors des périodes de congés scolaires. Marmaille & Co a également annoncé mercredi un partenariat avec Totemus, pour mettre sur pied dans chaque province wallonne et à Bruxelles une chasse Totemus au départ d’un des musées membres du réseau.

Le réseau Marmaille & Co compte 69 membres actuellement en Wallonie et à Bruxelles. Le parcours de chasse accessible via l’application Totemus pour le Brabant wallon partira à proximité du Musée de l’eau et de la fontaine, installé dans le Bois des Rêves à Ottignies. À Bruxelles, il est prévu à proximité du Musée BELvue. L’objectif du partenariat entre Marmaille & Co et Totemus est d’inciter les familles qui se servent de l’application Totemus pour découvrir une région à pousser aussi la porte des musées.