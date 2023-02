Un joueur de l’Union Saint-Gilloise rend visite au centre d’aide juridique pour les réfugiés à Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis avril 2022, le centre d’aide est en place dans un bâtiment appartenant au CPAS de Bruxelles-Ville, situé quai au Bois de Construction. Il est ouvert trois fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi, afin d’aider les réfugiés dans leurs démarches juridiques. Le service d’assistance veut aider les demandeurs d’asile à trouver le plus rapidement possible un avocat « pro deo », pour obtenir un jugement en leur faveur afin qu’ils puissent obtenir un lieu d’hébergement.

« L’État belge ne remplit plus ses obligations en matière d’accueil des demandeurs d’asile, ce qui fait que des centaines de personnes dorment dans la rue chaque jour. C’est pourquoi Vluchtelingenwerk et le Barreau francophone de Bruxelles ont lancé cette initiative », explique Charlotte Stynen, avocate faisant partie de l’organisation. Une trentaine de cabinets d’avocats bruxellois se sont engagés à fournir une assistance « pro deo ».