Guerre en Ukraine: pour Volodymyr Zelensky, la ville de Bakhmout pourraient être décisive, «si les Russes la prennent, ils voudront aller plus loin»

« Bien sûr, d’un point de vue stratégique, Bakhmout n’a pas beaucoup d’importance, car les Russes ont entièrement détruit la ville avec leur artillerie. Mais s’ils prennent Bakhmout, ils voudront aller plus loin. Ça leur donnera un avantage », a-t-il déclaré, ajoutant : « la question, c’est que se passe-t-il après Bakhmout ? ».

Bakhmout, une cité de quelque 70.000 habitants avant l’invasion russe, est un des points chauds du front de l’est, et les belligérants s’y livrent une bataille dévastatrice et meurtrière depuis l’été. Elle est quasiment détruite et les quelques milliers de ses habitants restés sur place y survivent, terrés dans des caves.