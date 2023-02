Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sa blessure : il a mordu sur sa chique bien plus que de raison

L es malheurs de Renaud Emond remontent à un peu plus d’un an, à l’époque de son retour du FC Nantes. Si les douleurs sont au départ légères, elles ne laissent, au bout de deux mois, plus aucun doute : l’attaquant gaumais souffre d’une inflammation du tendon rotulien, d’une tendinite pour faire court. Mais fidèle à son tempérament et soucieux d’aider une équipe engluée dans les problèmes, en lutte pour éviter la place de barragiste, Emond donne tout ce qu’il a, mordant sur sa chique plus que de raison. Jusqu’à la fin du mois de février 2022 où il est victime d’une fissure dans le tendon qui le laisse sur la touche durant trois semaines, ce qui ne l’empêche pas de terminer la saison. Et même de préparer la suivante, en essayant de se soigner, mais dès le début de la campagne de préparation, confiée à Ronny Deila, les douleurs réapparaissent.

« Ce n’est pas lui qui jouait… »

Qu’à cela ne tienne, Renaud Emond ne veut pas abandonner le navire, même si peu de joueurs, dans sa situation, auraient répondu présent et auraient été au bout de leurs souffrances. Sifflé par une partie du public de Sclessin, qui lui reproche de ne pas se ménager d’occasion, il ne mesure pas les conséquences de son investissement excessif. Réfléchissant en termes collectifs plutôt que de ne penser qu’à lui, à se protéger, il dispute tant bien que mal les sept premières rencontres de championnat. « Il n’arrivait pas à s’entraîner en semaine mais à deux jours du match, il devait se soumettre à une séance de mésothérapie (NDLR : une technique médicale alternative qui consiste en des injections ciblées de médicaments dans la couche profonde de la peau) et prenait des anti-inflammatoires », confie-t-on dans l’entourage du joueur. « Après la rencontre, il était au bout de sa vie, au point de finir en pleurs et d’avoir parfois des vomissements. Et sur le terrain, c’était fatalement très compliqué : il savait qu’il ne jouait pas bien, mais ce n’était pas Emond qui jouait. Il ne se reconnaissait pas lui-même… »