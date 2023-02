Domenico Tedesco face à des grands chantiers avec les Diables rouges

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Belgique vient de planter le Brésil sur place et le laisser seul avec lui-même. Tant les Diables que la Seleçao étaient en quête d’un sélectionneur depuis le retour du Mondial. Le Brésil cherche toujours, mais la Belgique a trouvé. En la personne de Domenico Tedesco, certes loin du profil souhaité (serial winner doté d’une vraie expérience internationale) mais surtout proche des besoins (dynamisme, nouvelles technologies) et de la réalité (financière). La finalisation aura été retardée, notamment par nos révélations du 21 janvier sur l’intérêt de l’Union belge pour l’ex-entraîneur de Leipzig. Placée en position de force, la direction du « RBL » a donc négocié pied à pied les cinq mois de salaire qu’elle devait à Tedesco. Des discussions qui se sont étalées sur plusieurs jours depuis le milieu de la semaine dernière et qui se sont conclues par un accord mardi soir sur le coup de 21 heures.

Dans la foulée, l’intéressé a pu venir parapher, au centre national de Tubize, le contrat qui l’attendait. Celui-ci porte sur 17 mois, jusqu’en juin 2024 qui marquera la fin de l’Euro en Allemagne. On notera que le bail liant le nouveau Directeur technique national Franky Vercauteren à l’Union belge courra jusqu’en décembre 2024. Histoire de se prémunir d’un double vide du pouvoir comme ce fut le cas au retour du Qatar.

D’ici là, les deux hommes devront prendre leurs marques. Et mettre en œuvre les premières lignes de leur plan d’action d’ici au 24 mars, date du match de rentrée des Diables en Suède, pour le début des éliminatoires à l’Euro 2024. Attention, si le chantier n’est pas pharaonique, il y a tout de même du boulot !

1 Briser la routine