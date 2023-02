Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On ne rencontre pas Vladimir Poutine au coin de la rue. Surtout par les temps qui courent. Le 24 février, cela fera un an que les forces armées russes sont entrées sur le territoire ukrainien.

Le peu de Belges qui ont rencontré le président russe se doutaient-ils qu’un jour le tsar de Russie allait se transformer en personnage sanguinaire ? Nous avons posé la question à Charles et Louis Michel mais aussi à Elio Di Rupo et à Annemie Neyts-Uyttebroeck. « Je l’ai rencontré plusieurs fois mais je me souviens plus particulièrement d’une rencontre que nous avons eue en aparté avec Guy Verhofstadt », répond Louis Michel.