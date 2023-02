Procès des attentats à Bruxelles: la séance de questions-réponses aux témoignages des enquêteurs peut vraiment débuter

Un moment qu’attendaient impatiemment les avocats des neuf accusés présents devant la cour d’assises, le dixième, Oussama Atar, faisant défaut. Ils devaient en effet «ronger leur frein» depuis le 21 décembre et le début de la présentation de l’enquête, se sont-ils régulièrement plaints.

Entre temps, les enquêteurs et juges d’instruction ont exposé quasi l’ensemble de leur dossier sur les attaques à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Ils doivent encore terminer leur présentation du profil des différents accusés et kamikazes impliqués dans le dossier par quelques éléments concernant Oussama Atar. Cet accusé, qui fait défaut devant la cour d’assises, est le cerveau présumé des attentats. Il serait mort en Syrie.