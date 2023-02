Fin d’aventure pour Jumet en Coupe du Hainaut

Jumet (P2) 2 (4) Naast (P2) 2 (5)

Les buts : 3e (0-1), 50e Ezzoubairi (1-1), 61e Viera-Perez (2-1), 80e (2-2).

Quoi de plus frustrant qu’une défaite aux tirs au but ? « Ce n’est pas la raison principale de notre déception », confiait Jérôme D’Achille, T1 en l’absence de Luca Rizzo ce mercredi.

« Quand on est en supériorité numérique durant plus d’une heure, qu’on se crée des tonnes d’occasions mais qu’on n’en convertit que deux, il y a vraiment de quoi se montrer frustré. » De fait, l’adversaire naastois s’est vite retrouvé à dix (30e) alors que Jumet le poussait déjà dans ses retranchements. «On était déjà supérieur quand ils étaient à onze en face. Mais après leur exclusion, il n’y avait plus qu’une équipe sur le terrain... La différence, c’est que nos adversaires ont mis leurs deux seules occasions et que nous en avons raté des tonnes, comme d’habitude. Naast était pourtant une très belle équipe formatée pour jouer plus haut, mais on l’a bousculée dans tous les domaines. Notre problème est récurrent depuis le début de saison.»

