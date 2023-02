Scandale au Parlement européen: feu vert des chefs des groupes parlementaires européens à des règles de lobbying strictes

« J’ai promis une action rapide et décisive en réponse à la perte de confiance. Ces réformes sur lesquelles nous nous sommes entendus aujourd’hui sont un nouveau départ pour renforcer l’intégrité, l’indépendance et la responsabilité au sein du Parlement européen », a déclaré la présidente Metsola dans la soirée.

Il est question de règles plus strictes pour les anciens élus européens qui souhaitent faire du lobby auprès du Parlement européen, notamment avec une période de « refroidissement » après avoir perdu leur mandat.

Les ex-eurodéputés et leur staff perdront aussi leurs cartes d’accès permanentes aux bâtiments, et ne pourront bénéficier que de badges journaliers. Les anciens élus devront présenter des déclarations d’intérêts financiers plus détaillées, reprenant notamment leurs emplois et activités parallèles.

Les « groupes d’amitié » avec des pays tiers seront interdits quand des interlocuteurs parlementaires officiels sont déjà nommés.

Aussi, tous les évènements organisés au sein du Parlement européen avec des représentants d’intérêts devront bien figurer dans le registre de la transparence.

Les travaux pour mettre en place ces réformes doivent être entamés dans l’immédiat de sorte qu’elles puissent être appliquées au plus tôt, assure encore la présidente dans la déclaration.