Un nombre important de personnes précarisées décèdent avant d’accéder à la pension

«Par conséquent, un nombre important de personnes précarisées décédera avant même de pouvoir accéder à une pension pour laquelle elles ont pourtant cotisé pendant toute leur vie», selon la mutualité.

D’après cette dernière, le montant total de pensions qui devrait être perçu par les personnes les plus précarisées s’élèverait à plus de 7 milliards d’euros si les inégalités sociales d’espérance de vie étaient supprimées, c’est-à-dire si l’ensemble des individus les plus pauvres avaient la même espérance de vie que les plus riches.