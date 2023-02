Attention si vous vous rendez à Bruxelles aujourd’hui: de grosses perturbations sont à prévoir

Comme à chaque grand événement européen dans la capitale, l’accès au périmètre autour du rond-point Schuman sera fortement restreint, même si vous ne prenez pas la voiture. Les rues concernées sont les suivantes : rue Archimède, l’avenue de Cortenbergh, la rue de la Loi, l’avenue d’Auderghem et la rue de Breydel, rapporte Le Soir.

Les métros et trains circuleront normalement. Notez cependant que certains accès à la gare Bruxelles-Schuman seront perturbés et que plusieurs lignes de bus seront impactées par la visite du Président ukrainien (les bus 12, 21, 36, 60 et 79). Le tunnel Reyers sera fermé à partir de 11h.