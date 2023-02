Le beau geste de la journée: Fokina console Humbert après son abandon à cause d’une chute (vidéo)

Le sport peut être très dur à vivre parfois. Cemercredi au tournoi de Montpellier, Hugo Humbert, invité au tournoi, se frottait au premier tour à la tête de série Nº5, l’Espagnol Alejandro Davidovich-Fokina.

Alors que tout se passait bien puisqu’il l’avait dominé 6-1 dans le premier set et qu’il rivalisait au coude à coude dans le second, le Français a lourdement chuté. Blessé à la jambe, Humbert n’a pas pu poursuivre la rencontre et a fini par abandonner.

Très sportif, Alejandro Davidovich-Fokina s’est rapidement rendu auprès du Français pour le consoler juste après sa chute. Un geste de grande classe que le Français n’oubliera certainement pas.