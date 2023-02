«C’est compliqué pour l’instant»: Tiana évoque sa relation avec Léa de la «Star Academy» (vidéo)

D’autres, qui n’ont pas gagné, ont réussi à se faire remarquer. C’est le cas de Louis et d’Enola, mais aussi de Tiana et Léa, les copines inséparables de cette « Star Ac’ », qui ont signé auprès du label Indifference Prod, où évoluent Amel Bent, Vitaa ou encore Slimane.

Mais trois mois après la fin de l’aventure, les amies sont-elles toujours en contact ? Lors d’un live sur le réseau social Instagram, une fan a demandé : « Pourquoi on ne vous voit jamais ensemble avec Léa sur les réseaux ? » Réponse de Tiana : « Léa et moi, on était autant proches à la Star Academy parce qu’on était enfermées dans le château, mais maintenant, elle habite sur Paris, moi non, moi, je travaille sur mes projets, elle travaille sur ses projets. »

Et de poursuivre : « On a moins de temps pour se voir, mais regardez, aujourd’hui on a fait un shooting, on s’est croisées, mais voilà, c’est compliqué pour l’instant. » A priori, Léa et Tiana ne sont donc pas en dispute. Ouf !