Le Sénat espagnol vote sur le droit des personnes transgenres et sur le congé menstruel

Le projet de loi sur les droits des personnes transgenres permet de changer librement de genre dès 16 ans. Lorsqu’il sera adopté définitivement par les députés, l’Espagne rejoindra les rares pays au monde autorisant l’autodétermination du genre via une simple déclaration administrative.

Porté par la formation de gauche radicale Podemos, alliée des socialistes du Premier ministre Pedro Sánchez au sein du gouvernement, ce texte divise profondément la gauche et le mouvement féministe.

Mais les socialistes, qui ont tenté de le modifier en fin d’année dernière à la Chambre des députés, n’y sont pas parvenus et ont reconnu leur défaite en l’adoptant en l’état.

Beaucoup plus large, il renforce également l’accès à l’avortement dans les hôpitaux publics, où l’objection de conscience des médecins est massive, et permet aux mineures de 16 et 17 ans d’avorter sans l’autorisation de leurs parents.