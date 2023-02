«J’ai la force de mes ancêtres»: à quelques jours de son accouchement, Gina Rodriguez nous a parlé de «Not Dead Yet», l’emballante série où elle voit des… morts

Basé sur le roman « Confessions Of A Forty-Something F**k Up » d’Alexandra Potter, « Not Dead Yet » est une création de David Windsor et Casey Johnson, qui faisaient partie des producteurs exécutifs de « This Is Us ». Et nous l’écrivons d’emblée : son installation nous a emballés, dépoussiérant le genre « sitcom », qui a tant besoin de ça. L’aisance, le naturel, le charme et l’humour de Gina aident fortement la sauce à prendre. Et elle prend bigrement.

« Je vois des gens morts. » Personne n’a oublié cette réplique-culte du jeune Close, joué par Haley Joel Osment dans « Le Sixième Sens ». Eh bien dans un registre bien plus léger, Nell Serrano, « l’héroïne » de « Not Dead Yet » (« Pas encore morts »), la sitcom dont la chaîne ABC a diffusé les deux premiers épisodes ce mercredi à 20h30, a le même problème ! Mais avant d’en révéler davantage, annonçons que Nell est incarnée par Gina Rodriguez, qui fait son grand retour en tant que star d’une série, près de quatre ans après l’arrêt de « Jane The Virgin », qui l’avait révélée au monde entier il y a quasiment dix ans.

Nell est une journaliste de 37 ans (Gina en a 38, NdR) qui, quand on la « rencontre », est de retour au sud de la Californie après avoir vécu cinq ans à Londres avec un garçon qui est désormais son ex. D’où le fait qu’elle rapplique « chez elle ». Enfin, précisément dans un appartement qu’elle doit partager avec un jeune maniaque passif agressif (Rick Glassman), qui lui tape directement sur le système et lui demande de promener son chien. Par ailleurs, elle retourne bosser au journal « SoCal Independent », dont le propriétaire a mis son jeune fils aux commandes. Et puis, sa meilleure amie Sam (Hannah « New Girl » Simone) est devenue maman, responsable de la rubrique « Lifestyle » et l’intime de leur ennemie commune Lexi (Laurent « Superstore » Ash).

Cette nouveauté comico-surnaturelle n’aurait sans doute pas vu le jour s’il n’y avait pas eu, juste avant elle la sitcom « Ghosts », qui s’y apparente, et rassemble plus de cinq millions d’adeptes chaque semaine sur CBS depuis son lancement en octobre 2021. Elle vient d’être renouvelée pour une troisième saison. Franchement, on ne voit pourquoi « Not Dead Yet » n’aurait pas le même destin. Même si elle accuse quelques trous d’air, cette nouveauté dépoussière le genre « sitcom » – il était temps ! – et est très plaisante à regarder. Et on le répète : ça ne serait sans doute pas pareil sans Gina Rodriguez, qui était à une semaine de son accouchement quand nous avons recueilli ses propos. Nous la félicitons ainsi que le papa, Joe LoCicero, le champion en arts martiaux qu’elle avait rencontré sur le tournage de « Jane The Virgin » et a épousé le 4 mai 2019. Logiquement, elle a accouché le lundi 18 janvier, mais n’a toujours rien communiqué là-dessus. Mais voici tout ce qu’elle nous a dit !

Pourquoi avez-vous dit « oui » à cette drôle de série pleine de fantômes ?

Elle m’a tout de suite parlé parce que j’ai personnellement toujours senti mes ancêtres avec moi. Ils m’accompagnent depuis le début de mon parcours, ont pris soin de moi dans mes moments de peur et de doute, et sont encore là. Pour moi, ceux qui sont passés de l’autre côté se remanifestent quand c’est nécessaire, pour nous communiquer une part de leur savoir. Et les questions, c’est : ‘qui écoutons-nous sur notre chemin ? Qui nous apprend des choses ?’ Selon moi, on apprend de ceux qui étaient là avant nous. C’est une sensation qui fait nous souvenir d’eux et du savoir qu’ils nous ont transmis quand ils étaient incarnés. Ma grand-mère nous a quittés cet été, et ma mère, sa fille, a fait l’expérience du deuil. De mon côté, je n’ai jamais autant senti sa présence que depuis son départ. Ma grossesse est l’un de ses signes (elle montre son ventre, NdR). Nous avons organisé une formidable célébration pré-natale spirituelle (la fameuse « baby shower » qui ne se traduit dans aucune langue !, NdR), et maman était très triste que grand-mère ne soit pas là. « Elle était censée être ici », a-t-elle dit. « Mais elle est là », ai-je répondu. « Complètement là. » Je sais quelle force elle a eu à la fin de sa vie. C’était évident, et remarquable. Elle avait eu deux opérations au bassin et avait les intestins perforés. Mais quand on lui demandait comment elle allait, elle répondait : « Du mieux possible. » Bientôt, je vais donner la vie, et vais continuer à écouter ma grand-mère et me dire : « Ça va aller, tout va bien se passer ». J’ai la force des femmes qui ont vécu avant moi.

Et si on revient à la série… ?

Elle me permet de réfléchir à tout ce que je viens de dire. Mais elle me permet de le faire dans les rires, la joie, l’amitié et avec le sentiment de grandir. Comment continue-t-on à évoluer à chaque âge, à chaque chapitre de la vie ? La série me questionne là-dessus. Je sais que je n’ai pas fini de grandir, et je ne veux pas m’arrêter de le faire. Sinon, je stagnerais, et ce n’est pas quelque chose que je veux transmettre à mon enfant. Je veux continuer à être une élève de la vie. Nell veut également ça. J’adore faire une série qui fait se demander si on peut encore apprendre et comment on peut continuer à évoluer. Dépassons les blâmes, la honte, la culpabilité, et épanouissons-nous. Il n’est jamais trop tard.

« Je n’avais absolument pas prévu de tomber enceinte. »

Question plus terre à terre : quels trucs avez-vous utilisés pour cacher votre ventre à l’écran ?

La réponse est : Dean ! Dean Holland n’est pas seulement producteur exécutif et réalisateur de l’épisode-pilote de la série, c’est à lui que l’on doit son si bel emballage. Il était là tout le temps et, comme vous le savez, c’est la première fois que je suis enceinte. Mais ce n’était pas prévu. L’amour a eu un joli accident juste avant qu’on ne commence à tourner. Mon mari et moi étaient super excités, mais vraiment, on n’avait absolument pas programmé ça. Dean a toujours tout fait pour que je sois à l’aise dans cette situation, nouvelle pour moi, je le re-souligne. Avec les autres metteurs en scène, il s’est montré très créatif pour couvrir mon ventre, jouer avec les costumes, une plante, des sacs, la porte du réfrigérateur. Et au moment où je me suis dit qu’il était devenu trop gros et qu’on ne pourrait plus le cacher, il est encore arrivé à faire illusion. Et il me répétait : « Tu es enceinte, tu es un miracle, profites-en à fond, nous, on s’occupe du reste. Tout le monde m’a tellement aidée. »

« Je suis sans cesse en train de me démêler et de me reconstruire ».

Vous voir enceinte nous fait évidemment penser à Jane, qui vous a ouvert les portes du monde il y a bientôt dix ans. Ce personnage voulait publier des livres et aujourd’hui, dans la vie, vous voilà productrice exécutive et mariée dans le privé. Jane a-t-elle été une vraie inspiration pour Gina ?

Jane a été essentielle pour moi. C’est un personnage phénoménal à jouer, elle était gentille, aimante, honnête et, dans ce sens-là, elle m’a aidée dans ma vie personnelle. Je disais toujours : « Je devrais lui ressembler un petit peu plus. » Mais ce qui est beau, c’est que les fans partout dans le monde, m’approchaient comme si j’étais elle. Et je leur disais : « J’apprends, je rate, je trébuche, j’ai des défauts, et je dois encore grandir. » Donc la jouer a été une bénédiction, mais ça l’est aussi de jouer Nell, qui n’est certainement pas parfaite, fait des erreurs dans ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, mais a de la marge pour se rattraper et évoluer. Dans ce sens, c’est plus facile de me connecter à elle, car je suis comme elle. Je vais avoir un enfant, et je n’ai aucune idée de ce qui va se passer après. Je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire et ce qui m’attend. Ce que je sais, c’est que je vais tomber, trébucher, demander de l’aide et le pardon (rire). Je serai à jamais un oignon dont le temps et l’expérience vont enlever des couches. Et peut-être, finalement, je saurai ce à quoi je suis bonne. Nell est tout à fait comme ça ! Donc elle est moi, on est raccord, totalement connectées. C’est super de jouer quelqu’un qui se trompe mais apprend de ses échecs. Elle va aussi tirer des choses des gens autour d’elle. Ces leçons, parfois elle les rejette, parfois elle est reconnaissante pour elles. Moi-même, je suis perpétuellement en train de me démêler et de me reconstruire.

À l’heure nous mettons en ligne, la naissance de l’enfant de Gina n’a pas été annoncée. Pas encore né ?