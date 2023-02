Visite de Volodymyr Zelensky à Bruxelles: «La paix n’est possible que si l’Ukraine devient membre de l’UE», le Président ukrainien est en conférence de presse avec Charles Michel et Ursula Von der Leyen (direct)

Après une visite surprise au Royaume-Uni hier dans la journée puis en France le soir, Volodymyr Zelensky se rend ce jeudi à Bruxelles pour un sommet de l’Union européenne. Au menu : le soutien de l’Europe à l’Ukraine alors que les un an de guerre seront bientôt atteints. Suivez la journée avec nous.

14h25 : Zelensky réaffirme sa volonté d’intégrer l’UE

« L’Ukraine fait partie de l’Europe » : durant cette conférence de presse, le P résident ukrainien a redit sa volonté de voir l’Ukraine adhérer à l’Union européenne. « Les dirigeants européens ont dit que la paix à long terme ne sera possible que si l'Ukraine obtient la victoire et devient membre de l'UE », a-t-il déclaré.

14h20 : Zelensky se déclare « très reconnaissant » à l’égard de l’UE

Au cours de cette conférence de presse, Volodymyr Zelensky a remercié une nouvelle l’Union européenne, ses dirigeants, mais aussi les citoyens : « J'aimerais remercier les citoyens de l'UE de leur soutien, pour la manière dont vous avez soutenu notre peuple ». Il s’est également dit « très reconnaissant à ces dirigeants qui nous ont entendu et ont montré leur volonté à nous apporter armes et soutiens ».

14h12 : La journaliste Ovsiannikova sort un livre autobiographique après sa fuite de Russie

La journaliste Marina Ovsiannikova, célèbre pour avoir dénoncé l’offensive russe en Ukraine pendant un journal d’information de la télévision d’Etat, sort un livre autobiographique décrivant notamment «la fabrique de propagande» médiatique de Moscou, qu’elle a fini par fuir.

L’ouvrage paraîtra vendredi en Allemagne. Le même jour, elle donnera une conférence de presse à Paris dans les locaux de Reporters sans Frontières pour raconter sa fuite de Russie avec sa fille grâce à RSF, il y a quatre mois, quand elle était assignée à résidence.

Intitulé «Zwischen Gut und Böse» (entre le bien et le mal, comment je me suis enfin opposée à la propagande du Kremlin, ndlr), ce livre de 200 pages devrait également sortir plus tard en anglais et en français, a dit à l’AFP l’éditeur allemand, Langen Müller, de Mme Ovsiannikova.

Au début de cet ouvrage, dont l’AFP a eu une copie, la journaliste née d’une mère russe et d’un père ukrainien revient sur son irruption, quelques jours après le déclenchement de l’invasion russe, pendant le journal télévisé le plus regardé du pays, avec une pancarte proclamant «No War».

Son intervention -qu’elle écrit avoir décidé toute seule car elle ne supportait plus les mensonges du régime-, a bouleversé sa vie professionnelle et familiale.

C’est essentiellement cette période de quelques mois qu’elle décrit dans son livre, avec des retours en arrière sur son enfance à Grozny, la capitale de la république caucasienne russe de Tchétchénie, et ses débuts de carrière.

Elle décrit également quelques ficelles de la «fabrique de propagande» de son employeur, Pervy Kanal : la diffusion d’informations sur Vladimir Poutine ne doit jamais être suivie de mauvaises nouvelles. Il est présenté comme le sauveur de la Russie.

Son livre s’achève sur sa fuite clandestine de Russie, quand elle franchit la frontière russe à pied avec sa fille, sans que soit précisé dans quel pays elle arrive.

14h06 : « Les prochaines semaines seront décisives », avertir Charles Michel en conférence de presse avec Zelensky

Le président du Conseil européen Charles Michel a estimé jeudi que les prochaines semaines seraient «décisives» pour l’issue de la guerre en Ukraine, appelant les 27 Etats membres de l’UE à répondre aux besoins d’armements de Kiev.

«Les prochaines semaines et les prochains mois seront probablement décisifs. C’est le moment de ne pas trembler, de déployer un soutien maximal», a-t-il dit, lors d’un sommet à Bruxelles, réclamant pour l’Ukraine «des munitions, de l’artillerie, des missiles, des véhicules, des systèmes de défense».

14h01 : Le Royaume-Uni n’enverra pas tout de suite des avions de combat

C’est ce que Ben Wallace, le secrétaire à la Défense, a déclaré aujourd’hui à la BBC. Le Royaume-Uni pourrait livrer plus tard des avions de combat. Pour le moment, ces avions prendraient trop de temps à être amenés en Ukraine.

13h35 : « Vos noms seront gravés dans l’histoire si vous sécurisez l’Europe »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé jeudi aux chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, lors d’un sommet européen extraordinaire à Bruxelles, le premier en sa présence physique.

«Si nous parvenons à garantir la sécurité de l’Europe à long terme, je peux vous garantir que vos noms seront gravés dans l’histoire de l’Europe, comme ceux de Robert Schuman et de Jean Monnet», leur a-t-il lancé, en évoquant ces pères fondateurs du projet européen.

Remerciant les Européens pour leur «soutien sans faille», qu’il soit militaire, financier ou humanitaire, le président ukrainien a assuré que le projet européen s’était renforcé depuis l’agression russe de son pays, le 24 février 2022.

«L’Europe est devenue plus forte, cette dernière année, grâce à vos décisions personnelles. Et même s’il y a eu des doutes, et parfois des débats, vous êtes toujours parvenus à prendre ces décisions ensemble, des décisions fortes, et je vous en remercie», a-t-il déclaré aux chefs d’État et de gouvernement.

À ses yeux, l’unité de l’Europe est le chemin fondamental vers la sécurité.

Le président ukrainien n’a pas manqué de rappeler son espoir de voir s’ouvrir, d’ici la fin de l’année, les négociations d’adhésion de son pays à l’Union européenne. Il a rappelé aussi les besoins en artilleries, munitions, chars modernes, missiles à longue portée et autres avions de chasse modernes.

«Merci d’en faire davantage, nous devons aller plus vite que notre agresseur qui est en train de se mobiliser», a-t-il averti.

Volodymyr Zelensky s’est montré satisfait des mesures européennes visant à se défaire de la dépendance aux énergies russes, afin que Moscou ne puisse plus utiliser l’énergie comme une arme de guerre. Quant aux sanctions, il a appelé à plus de proactivité, tout en reconnaissance ne pas pouvoir encore en mesurer l’impact.

«Nous ne savons pas encore si les sanctions ont vraiment limité le potentiel d’agression de la Russie, nous n’en sommes en réalité qu’au début, il faudra donc analyser l’impact, mais nous devons être plus proactifs», a affirmé M. Zelensky. Il souligne notamment l’importance de sanctionner les technologies permettant de développer des drones.

13h10 : Zelensky demande à l’UE d’«aller plus vite» que la Russie sur les livraisons d’armes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté jeudi les dirigeants de l’Union européenne réunis en sommet à Bruxelles à accélérer les livraisons d’armes pour son pays, afin d’«aller plus vite» que la Russie.

«Nous avons besoin d’artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d’avions de chasse modernes», a-t-il déclaré devant les Vingt-Sept. «Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez, merci d’en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur. Notre agresseur est en train de se mobiliser davantage».

12h58 : Zelensky remercie les 27 de leur «soutien sans faille»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié jeudi à Bruxelles les dirigeants des 27 pays de l’Union européenne de leur «soutien sans faille» depuis le début de l’invasion russe, il y a un an.

«Je vous remercie personnellement de ce soutien sans faille à mon pays», a déclaré M. Zelensky au début d’un sommet européen. «Une Europe libre ne peut s’imaginer sans l’Ukraine,» a-t-il ajouté. «Plus nous serons soudés, plus forts nous serons», a-t-il encore dit.

12h46 : La visite de Volodymyr Zelensky était attendue

Les membres et travailleurs du Parlement européen étaient heureux de voir le Président ukrainien avant son discours.

12h42 : Volodymyr Zelensky vient en défenseur du « mode de vie européen »

En défendant son territoire, l’Ukraine défend également l’Europe, ses valeurs et son « mode de vie », a martelé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bruxelles.

« Nous nous défendons contre la force la plus antieuropéenne du monde moderne. Nous nous défendons, nous vous défendons », a-t-il lancé dans un discours au Parlement européen, sous des applaudissements nourris.

« Le mode de vie ukrainien, le mode de vie européen sont remis en danger », a insisté le chef de l’Etat, présent à Bruxelles pour un sommet des Vingt-Sept après s’être rendu à Londres et Paris la veille, en vue de réclamer une aide militaire accrue aux Européens.

« Une fois que l’Ukraine tombera, c’est votre mode de vie qui tombera, celui des 27 États de l’UE. Votre mode de vie disparaîtra. Nous ne devons pas laisser cela arriver », a-t-il insisté devant les eurodéputés.

Pour l’Ukraine, « l’Europe, la façon de vivre de l’Europe, c’est notre maison. Je me présente devant vous aujourd’hui pour défendre l’accès à cette maison, cette porte d’entrée », a-t-il ajouté.

de videos

Quatre mois après le début, en février 2022, de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les dirigeants des Vingt-Sept ont accordé à l’Ukraine le statut de candidat à l’UE et Kiev souhaiterait entamer les négociations de pré-adhésion d’ici à la fin de cette année.

Mais si le statut de candidat a été accordé dans un délai record, la suite du processus, suspendue à d’ambitieuses réformes réclamées à l’Ukraine, devrait être longue.

« Nous avons une histoire commune, c’est celle de l’Europe », a relevé Volodymyr Zelensky, qui s’exprimait pour la première fois en personne devant le Parlement à Bruxelles.

Il a salué « une façon de vivre européenne, où l’individu et le droit prévalent, où les Etats et les sociétés essaient de s’entraider et comprennent leur diversité de valeurs (…), où les frontières ne sont pas violées (…), où les gens ont confiance en l’avenir ».

Le président ukrainien a une nouvelle fois remercié les Européens de leur important soutien militaire, financier et humanitaire depuis le déclenchement de la guerre : « les pays de l’UE et l’Ukraine ont conjugué leurs forces » en se fondant sur le principe que « nous représentons tous à notre façon l’intégrité de l’Europe », a-t-il estimé.

« Ce n’est pas qu’une simple guerre de conquête territoriale dans un coin de l’Europe », a-t-il encore jugé.

de videos

« Nous ne voulons pas perdre de temps, nous ne voulons pas baisser les bras. Nous ne voulons pas perdre les acquis de l’Europe. Nous voulons que l’Europe reste l’Europe et ceci n’est possible que tant que nous restons soudés vous et nous », a souligné M. Zelensky, avant d’être ovationné par les parlementaires.

12h37 : La photo de famille

Les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky en ont profité pour faire une photo, pleine de sens.

12h30 : Surprise : Volodymyr Zelenski a abandonné son vert kaki pour sa visite à Bruxelles, voici pourquoi…

Par F. de H.

On s’attendait à voir débarquer à Bruxelles le président ukrainien dans son éternel vert kaki, comme la veille au Royaume uni puis en France. Surprise : Zelenski est apparu en bleu foncé/noir. Qu’est-ce que cela veut-il dire ?

Lisez la suite ici

12h03 : Giorgia Meloni n’a pas apprécié l’invitation de Macron à Zelensky hier soir

Elle a jugé l’invitation « inopportune » et a déclaré : « L’invitation d’hier a Zelensky m’a semblé plus inopportune parce que je pense que notre force dans cette histoire est l’unité ».

11h59 : « La Belgique et l’OTAN ne peuvent se passer de nos avions de chasse » pour Alexander De Croo

La Belgique ne pourra pas fournir d’avions de chasse à l’Ukraine, car ils sont nécessaires pour défendre le pays, les Pays-Bas et l’OTAN, a indiqué jeudi le Premier ministre Alexander De Croo, répondant à des journalistes à son arrivée au sommet européen de Bruxelles.

« Notre pays a vraiment besoin de ses avions de chasse, nous ne pouvons pas nous en passer. Ils sont utilisés pour défendre l’OTAN, on le fait depuis des années dans les États baltes et ils sont appréciés pour cela », a déclaré M. De Croo, ajoutant que ces avions défendaient aussi les espaces aériens de la Belgique et des Pays-Bas.

Pour autant, il convient d’examiner comment fournir davantage d’aide à l’Ukraine, alors que le président Zelensky est présent ce jeudi à Bruxelles. Alexander De Croo rappelle que la Belgique a décidé il y a deux semaines de livrer « un paquet très important d’aide militaire », ce dont le M. Zelensky l’a remercié. Elle examine avec d’autres partenaires comment aider davantage, « et pas seulement sur le plan militaire mais aussi sur le plan humanitaire, pour que la population puisse passer l’hiver ».

Avoir accueilli M. Zelensky sur le tarmac à Bruxelles a constitué à ses yeux « un moment très important ». « Il y a un an, lorsqu’il nous est apparu en visioconférence, il nous a dit que la probabilité était forte que nous ne le reverrions plus. Un an plus tard, on voit qu’il peut venir ici, aller à Paris, à Londres », a-t-il fait observer. « Nous sommes à la veille d’une grande offensive russe et il est plus important que jamais d’être unis ».

11h48 : Une rencontre bilatérale est prévue entre Giorgia Meloni et Volodymyr Zelensky

Le Président ukrainien devrait rencontrer plusieurs chefs d’Etat, à commencer par la Première ministre italienne.

11h23 : Volodymyr Zelensky termine son discours sous une ovation des députés européens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé jeudi matin à la plénière du Parlement européen, dans un discours axé sur la communauté de valeurs et de « mode de vie » des Ukrainiens et des Européens. « Nous nous défendons, nous vous défendons », a-t-il assuré, estimant que si l’Ukraine tombe face à la Russie, c’est bien le mode de vie européen qui sera menacé.

Prenant la parole vers 11h05 et pour une quinzaine de minutes, Volodymyr Zelensky a d’abord remercié l’assemblée, sa présidence et l’UE dans son ensemble pour son « attention » et ses « efforts » pour Kiev. A plusieurs reprises, aussi bien en début qu’en fin d’allocution, il s’est interrompu pour lui-même applaudir les personnes dans la salle, ces personnes qui sont « à la fois des représentants et dirigeants de l’Europe ».

« Nous voulons défendre l’Europe face aux forces les plus anti-européennes du monde, avec vous, sur le champ de bataille », a lancé le président ukrainien. Soulignant la « chance » de l’Europe d’avoir une démocratie solide « qui soutienne les principes que nous défendons », il a assuré que cette démocratie européenne « est, pour nous en Ukraine, notre maison, et le chemin que nous défendons ». « Tous les Ukrainiens, peu importe leur âge, leur parcours, partagent cette volonté. (…) Nous avons une histoire commune, c’est celle de l’Europe. Nous sommes Européens », a-t-il ajouté. « Je me présente devant vous aujourd’hui pour défendre cet accès à cette maison, cette porte d’entrée ».

11h08 : Volodymyr Zelensky débute son discours

« Merci pour votre aide inflexible » a-t-il déclaré, avant d’ajouter « Nous sommes européens ».

11h04 : « Nous comprenons que vous ne vous battez pas que pour vos valeurs, mais aussi pour les nôtres »

Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, s’exprime avant le discours de Volodymyr Zelensky. « Vous devez gagner », a-t-elle poursuivi.

« L’avenir de votre nation est au sein de l’Union européenne », a aussi déclaré Roberta Metsola.

« L’Ukraine est l’Europe et le futur de votre nation est dans l’UE », a assuré la présidente du Parlement européen Roberta Metsola au président ukrainien Volodymyr Zelensky, assis à ses côtés dans l’hémicycle bruxellois de l’assemblée jeudi matin. Avant que celui-ci ne prenne la parole à son tour, la Maltaise a appelé les Etats membres à « considérer, rapidement, la fourniture des systèmes de longue portée et des jets dont vous avez besoin pour protéger une liberté que trop de monde pensait acquise ».

Avec cet appel à fournir davantage de matériel militaire à l’Ukraine, la présidente du Parlement européen a appelé à « honorer » le sacrifice du peuple ukrainien « pour l’Europe », « non seulement avec des mots mais aussi en action ». Et cela passe entre autres par « une procédure d’adhésion » à l’UE « la plus rapide possible », a-t-elle souligné.

« Je suis fière de dire que cette Maison de la démocratie européenne, ses membres, notre UE, ont toujours été à vos côtés. Nous comprenons que vous vous battez non seulement pour vos valeurs, mais pour les nôtres. »

Peu avant le début de la plénière extraordinaire à l’occasion de la venue du président Zelensky, la Conférence des présidents du Parlement européen, qui réunit les leaders de tous ses groupes politiques, avait elle aussi lancé un appel appuyé aux 27 à fournir toute l’aide nécessaire à Kiev pour défendre son indépendance face à l’invasion russe. « Nous appelons les États membres à continuer d’aider l’Ukraine sur les plans politique, militaire, économique, infrastructurel, financier et humanitaire », peut-on lire dans cette déclaration. « Nous appelons à nouveau les États à accroître et à accélérer leur assistance militaire, à fournir le matériel militaire et les systèmes de défense nécessaires et à former les forces armées ukrainiennes. »

10h57 : Volodymyr Zelensky entre dans l’hémicycle

Le dirigeant ukrainien est applaudi longuement par les députés européens. Il va prononcer un dicours.

10h40 : Macron s’exprime devant les médias

« Il faut privilégier les livraisons utiles » déclare le Président français en marge de la visite de Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Il rappelle également son soutien : « Nous sommes aux côtés de l’Ukraine ».

10h32 : Volodymyr Zelensky est arrivé au Parlement européen

Le Président ukrainien doit s’exprimer devant les députés européens.

10h30 : Volodymyr Zelensky à Bruxelles, dans son éternel vert kaki et pour une photo à haute valeur symbolique

Volodymyr Zelensky à Bruxelles, dans son éternel vert kaki et pour une photo à haute valeur symbolique: «Chaque fois qu’il sort de son QG, il prend des risques…» Publié le jeudi 9 Février 2023 à 11h46 Après sa visite au Royaume-Uni et à la France, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri en Belgique ce jeudi matin. Sa visite au sommet européen devrait s’achever par une photo hyper symbolique… Lisez la suite de l’article ici

10h20 : Volodymyr Zelensky devrait arriver au Parlement européen

Le Président ukrainien devrait s’exprimer au Parlement européen en compagnie de la Présidente de l’institution Roberta Metsola.

Le convoi du Président est en route.

10h16 : « Bienvenue chez nous, bienvenue dans l’UE »

Charles Michel lance à Zelensky : « Bienvenue chez nous, bienvenue dans l’UE », dans le cadre de la visite du Président ukrainien à Bruxelles.

L’Ukraine postule pour une adhésion à l’Union européenne aussi rapide que possible et les Vingt-Sept, qui soutiennent Kiev face à la Russie, estiment que le pays rejoindra le bloc à terme. Mais le processus, particulièrement délicat pour un pays en guerre, devrait prendre des années.

Ursula Von der Leyen a elle aussi accueilli le dirigeant ukrainien.

10h06 : « Une journée historique »

La Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s’est exprimée sur Twitter concernant la visite de Volodymyr Zelensky à Bruxelles qu’elle qualifie « d’historique ».

10h00 : Volodymyr Zelensky a été accueilli à l’aéroport

Le Président ukrainien a été accueilli par Alexander de Croo et par Ursula Von der Leyen.

09h51 : Zelensky et Macron sont arrivés à l’aéroport de Melsbroek

Les deux chefs d’Etat ont atterri à l’aéroport de Melsbroek selon HLN.

M. Zelensky, qui a voyagé depuis Paris avec le président français Emmanuel Macron, doit s’exprimer devant le Parlement européen, réuni en plénière, puis mener des entretiens bilatéraux avec les dirigeants du bloc.

Capture d’écran vidéo HLN

09h15 : Zelensky et Macron ont pris l’avion ensemble

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est envolé jeudi matin près de Paris en compagnie de son homologue français Emmanuel Macron pour se rendre au sommet européen à Bruxelles, a constaté un journaliste de l’AFP.

L’avion du président français a décollé à 09H00 (08H00 GMT) de la base aérienne de Villacoublay, avec à son bord les deux dirigeants. Ils sont attendus à 10H00 (09H00 GMT) dans la capitale belge pour assister au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne.