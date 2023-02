Stromae, Angèle, Pierre de Maere et Mentissa: les Belges en force aux «Victoires de la musique»

Stromae va-t-il réussir une nouvelle rafle aux Victoires de la musique, comme il l’a fait il y a déjà presque dix ans, en 2014, avec son second album, « Racine carrée », où il était reparti avec les trophées du meilleur artiste masculin, du vidéoclip et de l’album de l’année ? En tout cas, il se trouve en tête des nominations pour cette nouvelle édition, en étant dans pas moins de quatre catégories : artiste masculin, album (« Multitude »), chanson (« L’enfer ») et clip (« Fils de joie »). Évidemment, pour chaque récompense, la concurrence sera rude, mais on peut espérer qu’il décroche au moins le titre le plus convoité (artiste masculin de l’année) face à Bigflo et Oli ainsi qu’au trio Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué. En tout cas, ce ne serait que justice. Ce qui risque de le défavoriser ? Le fait que « Multitude » soit déjà sorti il y a presque un an. Il faut espérer que les votants n’aient pas la mémoire courte. Mais en étant en tête des nominations, il effectue déjà un retour fracassant dans la compétition !

En outre, le maestro ne sera pas le seul à défendre les couleurs de notre pays. Angèle récolte trois nominations et est même certaine de repartir avec au moins une récompense, celui de l’album le plus streamé de l’année (les chiffres étant ce qu’ils sont, il n’y a pas de vote !). Pour les deux autres catégories, il s’agit d’artiste féminine (où elle concourt face à Izia et Pomme) et de meilleur album (face à Stromae, forcément).