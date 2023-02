«You»: Joe pris à son propre jeu dans la saison 4 sur Netflix

Ne l’appelez plus Joe, mais Jonathan ! Plus d’un an après avoir quitté les USA, le monstre de « You » nous revient dans un Cluedo grandeur nature. Première partie ce 9 février, sur Netflix.

Démarré en 2018, « You » est rapidement devenu un phénomène de Netflix. Malaisante, la première saison faisait la part belle à Joe Goldberg (Penn Badgley, de « Gossip Girl »), un libraire mignon qui en pinçait pour une cliente… jusqu’à en devenir obsédé, l’amadouer et révéler sa vraie nature : un prédateur animé par la passion. À tel point qu’il en a vite perdu la raison, accumulant les cadavres de celles et ceux qui faisaient obstacle à sa relation.

Le piège s’étant hélas refermé sur la malheureuse élue, l’inquiétant Joe a finalement dû prendre la poudre d’escampette. Surtout pour échapper à la vengeance de son ex, Candace, qu’il pensait avoir aussi tuée ! De la grouillante New York, il a donc filé à Los Angeles, théâtre de la seconde saison de « You ». Sous le soleil californien, il s’est ainsi forgé une nouvelle identité en usurpant celle de Will Bettelheim, un criminel à qui il laissa étonnamment la vie sauve après l’avoir gardé captif un certain temps dans sa fameuse cage en verre – laquelle, au fil des saisons, apparaît comme un personnage à part entière.