«Papa est un chasseur d’aliens»: leur papa n’est pas celui qu’ils croient

L’existence ou non d’une vie extraterrestre est une question qui passionne toujours autant… même les plus jeunes, pas effrayés du tout par les dessins animés mettant en scène ces créatures venues d’ailleurs (comme «Léo et les extraterrestres», «Lilo et Stitch» ou «En route!», pour n’en citer que quelques-uns). Dans cette toute nouvelle série de Netflix, qui a des allures de production Disney/Pixar, ils seront ravis de suivre l’histoire de deux enfants qui vont découvrir que, sous son apparence de monsieur Tout-le-Monde, leur père est un chasseur d’aliens!

de videos

Dans l’espace

On suit ainsi les aventures de Lisa et Sean, une sœur et un frère inséparables qui embarquent dans le vaisseau de leur père dans l’espoir de passer un peu de temps avec lui. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que leur père est le chasseur de primes le plus coriace de la galaxie! Lancés par accident dans l’aventure spatiale de leur vie, Lisa et Sean se rendent compte que le travail soi-disant banal de leur papa est tout sauf monotone. Entre les dangereux extraterrestres et robots à esquiver, et les combats au sabre laser à la pelle, ce moment familial dépasse toutes leurs attentes lorsqu’ils tentent d’aider leur père à pourchasser un redoutable fugitif.