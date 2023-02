Énorme surprise dans le monde du football: Ronaldinho pourrait sortir de sa retraite pour retrouver un club!

La Kings League, compétition de football à 7 organisée par Gerard Piqué et le célèbre streamer Ibai Llanos, est un énorme succès. Diffusée sur la plateforme Twitch, elle regroupe des centaines de milliers de spectateurs chaque week-end. Une ligue dans laquelle on retrouve certains anciens joueurs professionnels, et où il y a volonté d’écrire des storylines un peu comme cela se fait dans le catch américain.

Et les deux hommes seraient en passe de frapper un grand coup selon plusieurs médias espagnols. Ronaldinho pourrait ainsi se joindre à la compétition et renforcer le Porcinos FC, l’équipe dirigée par Ibai. Du haut de ses 42 ans, la légende brésilienne pourrait ainsi sortir de sa retraite. Et de nouveau impressionner tout le monde ?