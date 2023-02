«J’étais déjà terrifiée par les araignées, mais maintenant c’est pire»: Anya a été mordue par une araignée steatoda, les médecins lui ont sauvé la vie! (vidéo)

Un beau jour, Anya a eu la mauvaise surprise de s’être fait mordre par une araignée durant la nuit. Deux jours plus tard, elle s’est rendue aux urgences car sa main avait doublé de volume. Les médecins lui ont prescrit des antibiotiques, avant de simplement lui conseiller de se reposer lorsqu’elle s’est déplacée une seconde fois à l’hôpital.

Elle s’exprime à ce sujet dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. « J’aurais pu mourir. Les médecins ont dit que j’étais proche de la septicémie. Ils ont à peine empêché l’infection d’atteindre ma circulation sanguine », a-t-elle déclaré. Force est de constater que cette expérience ne l’aidera pas a passé au-dessus de sa phobie : « J’étais déjà terrifiée par les araignées, mais maintenant c’est pire. Avant d’aller dormir, je regarde dans tous les coins et recoins pour m’assurer qu’il n’y en ait a pas. J’ai peur que quelque chose rampe encore sur moi la nuit et me morde ».