L’ancien commissaire Francis Vandy condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises de Mons: il faudra refaire son procès à Namur!

Les faits remontent au 28 août 2019. Ce soir-là, Francis Vandy a abattu deux hommes d’une balle dans la tête, deux frères venus pêcher des carpes dans son étang de Forchies-la-Marche, en toute illégalité. Ce n’était pas la première fois que les deux Roumains faisaient le trajet depuis Bruxelles pour venir pêcher sur place sans se soucier des indications « propriété privée » ni des barrières et des cadenas installés pour protéger le site. Ce n’était pas non plus la première fois que Vandy chassait des intrus, le flingue à la main. L’ancien commissaire de la police fédérale avait la réputation d’être « un peu spécial », d’aimer les armes et d’avoir la gâchette facile.

Meurtre et assassinat

Accusé d’un double assassinat, Vandy avait finalement été reconnu coupable d’un meurtre et d’un assassinat. Le jury avait estimé que le premier homicide avait été un « tir réflexe » à l’encontre d’un des pêcheurs trouvé sur place mais qu’en s’avançant vers l’autre homme, dont le corps avait été découvert à plusieurs mètres de là, Vandy s’était rendu coupable d’un assassinat, qu’il avait eu le temps de préméditer, même si c’était une question de secondes…

Mais le procès devra être refait....