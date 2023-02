Jusqu’à deux ans de prison pour un trafic de drogue à Namur: «On a retrouvé de la cocaïne, des GSM et de l’argent en petites coupures»

Deux peines de trois ans de prison et deux autres de 40 mois avaient été requises fin décembre à l’encontre des quatre individus qui avaient opéré à Namur entre septembre 2021 et mars 2022. Sur base d’informations policières selon lesquelles plusieurs personnes vendaient des stupéfiants depuis un domicile namurois, les enquêteurs ont mis en place des écoutes téléphoniques et des observations dès le 25 octobre 2021.

Trois trottinettes confisquées

Ces écoutes et observations ont mené à deux perquisitions et l’interpellation de quatre personnes, le 11 mars dernier. « On a retrouvé de la cocaïne, des GSM et de l’argent en petites coupures », précisait le parquet. Trois des quatre prévenus reconnaissaient avoir vendu de la cocaïne, mais contestaient l’association de malfaiteurs. Le sursis simple avait été plaidé fin décembre pour deux d’entre eux et une peine de prison, la plus faible possible, pour le troisième, qui n’avait plus droit au sursis.