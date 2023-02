Soirée complètement folle en NBA: Westbrook quitte les Lakers, Durant va rejoindre les Suns

La dernière semaine du marché des transferts a été complètement folle en NBA ! Avant la fermeture de la fenêtre pour les échanges de joueurs, plusieurs franchises sont passées à la vitesse supérieure avec des opérations de grande envergure.

C’est notamment le cas des Lakers ce mercredi. Comme annoncé, l’équipe basée à Los Angeles a enfin réussi à trouver preneur pour Russell Westbrook et son gigantesque contrat (47millions de dollars en 2022-2023).

Afin d’essayer d’arracher une place pour la phase finale, les Lakers ont dû négocier sec avec le Jazz et… avec les Minnesota Timberwolves dans une énorme opération. C’est simple, pas moins de neuf joueurs sont impliqués dans cet échange.

Durant veut le titre

Los Angeles a donc récupéré D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt alors que le Jazz a mis la main sur Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones.

De leur côté, les Wolves ont obtenu deux choix au deuxième tour de la draft ainsi que les arrivées de Nickeil Alexander-Walker et de Mike Conley qui retrouve Rudy Gobert à Minnesota.

Frustré de l’échec du projet à Brooklyn, Kevin Durant est donc le dernier des trois superstars à quitter les Nets. Après James Harden à Philadelphie et plus récemment Kyrie Irving à Dallas, Durant a choisi de rejoindre un prétendant au titre NBA en signant aux Suns de Phoenix.

Pas encore officiel, le départ de l’ailier de 34 ans ne fait plus de doute. Trois ans et demi après son départ de Golden State, Kevin Durant va retrouver la Conférence Ouest et un candidat au titre.