Jean-Luc Lemoine («Le grand show de l’humour»): «Le rire est une soupape»

Oui, c’est une marque de confiance et je suis ravi de me retrouver parmi mes collègues humoristes sur la scène du Dôme de Paris devant 1500 spectateurs.

Des plateaux d’humoristes, j’en ai fréquenté pas mal, à Montréal, à Montreux, en Belgique, bien sûr, avec les Taloche. C’est une chance énorme de recevoir des artistes et de leur permettre de jouer dans une vraie salle de spectacle. Souvent, on leur demande d’évoluer dans des décors de télé, alors que là, c’est une vraie scène qui leur est dédiée.

On imagine une soirée festive. Que pensez-vous de la fameuse phrase « L’humour est la politesse du désespoir » ? Ça vous parle ?

Oui, dans la mesure où l’on vit une période qui n’est pas simple, assez anxiogène à tous les niveaux. On sort à peine d’une pandémie sans savoir si ça ne va pas nous retomber dessus un jour ou l’autre. On a besoin de cette soupape qu’est le rire pour respirer un peu.

Vous n’êtes pas désespéré ?

Je ne me sens pas du tout désespéré, par contre, je suis très conscient de ce qui se passe dans la société et dans tout ce qui m’entoure.

France 3 diffuse désormais aussi « Samedi d’en rire » en quotidienne. Quelle a été votre réaction ?

La encore, c’est une belle marque de confiance. Je me suis dit que la personne qui me l’avait proposé avait bien réfléchi et que ça devait correspondre à un besoin. Beaucoup de nouvelles nous angoissent. Donc, un petit moment suspendu où l’on se penche avec une douce nostalgie sur une époque plus légère, avec des chansons et des sketchs, ça peut faire du bien aux gens. On n’a pas plus d’ambition que ça, mais c’est déjà énorme.

L’idée est de rattraper les téléspectateurs déçus de l’arrêt de « Plus belle la vie » ?

Non, c’est vraiment une offre complètement différente. Je ne me dis pas qu’on est là pour remplacer « Plus belle la vie ». Mais juste que c’est une autre proposition et qu’on va faire au mieux.

Vous aviez dit il y a quinze ans : « J’aurais aimé être un homme à femmes ». Ça vous travaille toujours ?

Non, j’ai vieilli depuis. (Rires.) Ce que j’ai sans doute voulu exprimer, c’est que j’aurais aimé être plus séduisant.