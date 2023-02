«Ninja Warrior, le parcours des héros»: une saison en demi-teinte sur TF1

C’est déjà l’heure de la finale pour la septième saison du jeu de TF1. Et le bilan s’avère plutôt mitigé. Si la production s’évertue à rendre le parcours des participants à chaque fois un peu plus compliqué (cette année avec la fameuse Memory Tower et ses prises piégées), le public semble se lasser des exploits de nos acrobates, dont l’agilité et la force pour franchir les obstacles méritent pourtant toute notre admiration.

Mais les chiffres sont là : en France, à peine plus de 2 millions de téléspectateurs, avec des scores inférieurs aux programmes de France 2 et France 3 à la même heure, tandis que chez nous, ils sont encore à peine 100000 fidèles au rendez-vous fixé par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere.