Chien égorgé à Wanze: l’auteur placé en observation en hôpital psychiatrique pour 40 jours supplémentaires

L’histoire avait ému puis choqué. Un septuagénaire de Wanze, qui témoignait de sa solitude sur Facebook, avait obtenu à l’adoption un petit bichon maltais, offert par une famille de Colfontaine émue de son appel. Mais quelques heures plus tard, on apprenait que le nouveau maître de Pantoufle, irrité par ses aboiements la nuit, avait égorgé l’animal. Un vétérinaire a dû euthanasier la pauvre bête.

L’affaire avait fait grand bruit, tant dans la résidence-service que sur la toile. Des pétitions avaient circulé pour que l’on punisse sévèrement l’auteur de cette maltraitance.

Dans un premier temps, le parquet a pris une mesure d’urgence : la mise en observation du septuagénaire à l’hôpital psychiatrique du Petit Bourgogne à Liège, pour 10 jours. On apprend qu’un juge de paix a prolongé la mesure pour 40 jours supplémentaires. « Il n’a pas encore été entendu et le sera dès que possible », indique Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège et magistrat de presse.