«On a mis des équipes dehors», «Ils nous demandaient de mentir»: chantage, agressivité… Amandine Pellissard balance les coulisses peu reluisantes de «Familles nombreuses: la vie en XXL»

Amandine et Alexandre Pellissard ont porté plainte contre TF1. Les anciennes stars de « Familles nombreuses : la vie en XXL », aujourd’hui reconverties dans le X, attaquent la chaîne pour travail dissimulé et réclament 1500 euros par jour de tournage et par participant. Où en est le dossier et qu’est-ce qui a mis le feu aux poudres ? « Je ne suis pas la seule famille qui ait porté plainte. On attend la date du pénal, sauf si TF1 veut une conciliation à l’amiable. Il faut savoir qu’on n’est pas rémunéré. On est défrayé à hauteur de 100 euros par journée de tournage. Je réclame juste ce qui m’est dû. Ils sont tenus de nous rémunérer, ils n’ont pas le droit de ne pas nous faire de contrat mais on ne le savait pas en se lançant là-dedans. On signe des autorisations de diffusion qui sont du même titre que celles d’un reportage en one shot. Or les épisodes sont scénarisés. Ils nous demandaient même de payer pour les séquences qu’ils nous demandaient de tourner. Le camping à Saint-tropez, c’était à notre charge par exemple », décrit Amandine, en exclusivité pour Ciné-Télé-Revue.

Ceci n’est que la pointe de l’iceberg. Les conditions de tournage sont parfois loin des valeurs du programme. « Plus on avançait dans les saisons, plus on avait du succès, plus il nous mettait la pression. Depuis la saison 3, la prod ne respectait plus ce qui avait été décidé, le manque de respect a atteint le confort des enfants tellement qu’on a refusé de tourner des qu’on ne voulait pas s’infliger. On a mis des équipes dehors parce qu’il y a eu des comportements inadmissibles avec les enfants, du chantage, de l’agressivité », poursuit-elle. Amandine est d’autant plus amère qu’elle a été présente depuis le début du programme. « On a laissé rentrer ces personnes dans nos vies, dans un rapport de confiance et d’affection, on leur a donné les moments les plus intimes de notre vie, mon accouchement, ma fausse couche, notre mariage. On s’engueulait puis la prod me rappelait à coups de ma chérie. C’était de la manipulation mentale. En réalité, l’aspect financier était devenu leur priorité, il fallait être de plus en plus rentable. »