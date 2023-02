Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entré en vigueur à partir de l’exercice 2017-2018, le fair-play financier belge est censé être le baromètre de la santé du football professionnel en Belgique, dans la mesure où le rapport de la Commission des licences affine les chiffres purs et durs des comptes annuels déposés par les clubs à la Banque Nationale. Le rapport 2022, publié ce mercredi, n’échappe pas à la règle : si les chiffres sont affinés, ils ne cachent pas un état des lieux assez alarmiste, voire… alarmant. Certes, aucun des 25 clubs concernés (sans les 4 équipes U23 et Dender qui est seulement passé dans le monde professionnel cette saison) n’a commis de manquement à la règle de la perte acceptable, et ne sera donc sanctionné la saison prochaine (d’une perte de points et d’une réduction du nombre de joueurs sur la liste de la Squad Size Limit). Perte acceptable, parce que les contrecoups de la pandémie étaient toujours palpables sur les comptes de la saison 2021-2022 (jauges et huis clos). Seul le RWDM a écopé d’une amende de 80.000 euros pour avoir rentré son dossier en retard.

Cependant, les finances du foot pro restent méchamment dans le rouge. On est encore loin de cette situation où le football devient « un secteur durable et rentable », comme ne cesse de le marteler le CEO de la Pro League, Lorin Parys, qui en a fait un des axes de sa politique d’ici 2027.

1 Les pertes cumulées en hausse : pas que le Covid

Si les pertes cumulées étaient revenues à 53.613.233 euros (malgré le début de la crise du Covid avec une fin de saison 2019-2020 tronquée), elles avaient explosé lors du rapport suivant : 139.649.136 euros ! L’explosion a été moins spectaculaire, mais la courbe est toujours la même pour le rapport publié hier : 156.000.250 euros. Seuls 4 clubs annoncent un bilan positif au 30 juin 2022 : Anderlecht, le FC Bruges, le SC Charleroi et Courtrai. (voir ci-dessous). Les mauvais élèves sont OH Louvain (plus de 15 millions de pertes), le Standard (plus de 22 millions) et l’Antwerp (plus de 31 millions).