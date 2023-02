Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur: «Namur n’a pas de master en médecine et a pourtant un nombre de médecins par habitant plus élevé que la moyenne»

La ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, a réagi aux différents commentaires retatifs à son refus du master de médecine pour l’UMons et pour l’UNamur. Le collège communal de la Ville de Mons avait, mercredi, souligné, « la prise de position non étayée, et fondée sur des affirmations contraires à la vérité » de la ministre.

« Le lien entre le fait qu’un étudiant en médecine fasse son master dans le Hainaut et retourne ensuite exercer dans le Hainaut une fois diplômé n’est pas étayé », a réagi Valérie Glatigny.