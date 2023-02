Chantier du tram à Liège: la rue des Armuriers mise en voie sans issue dès ce lundi 13 février

La rue des Armuriers sera fermée à la circulation du côté du quai mais elle restera accessible via la rue Saint-Léonard. En venant du quai Saint-Léonard, une déviation sera mise en place via la rue Goswin et la rue Saint-Léonard.

Les travaux entraînant la mise en voie sans issue de la rue Lambert Grisard se prolongent jusqu’au vendredi 17 Février prochain. La déviation via la place des Déportés et la rue Saint-Léonard reste en place.