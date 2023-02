Elle accuse son compagnon de consulter des sites pornos à Thuin, il la frappe: ils ont rompu depuis lors…

Ce sont des aveux, même si la partie civile et le parquet les estiment quelque peu minimalistes. Il faut savoir qu’à l’époque, Sylvain et Virginie entretenaient une relation à mi-temps : une semaine sur deux, ils vivaient ensemble, l’autre semaine, Virginie avait ses enfants. Cette relation à temps partiel engendrait des tensions et des jalousies… La veille de la scène de coups, Virginie avait encore reproché à Sylvain de ne pas donner suffisamment de ses nouvelles.

Et une petite recherche informatique lui avait permis de découvrir qu’il surfait sur des sites pornographiques… Bref, le dimanche 28 mars 2021, une dispute a éclaté : « J’étais en pleine comptabilité, je n’avais pas le temps de discuter et pas envie de me disputer. Je lui ai demandé de partir. J’ai pris patience, puis, au final, je l’ai mise dehors de force. On s’est empoignés, je lui ai fait une balayette, on est tombés au sol… », explique le trentenaire.