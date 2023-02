Vitesse limitée et circulation modifiée dès ce lundi sur le chantier de l’autoroute E42 entre Obourg et le Roeulx

Du lundi 13 février jusqu’à la mi-mars, sur l’E42-E19/A7 entre l’échangeur nº22 « Obourg » et l’échangeur nº21 « Binche » :

Ce lundi 13 février, une nouvelle phase débute dans le cadre du chantier de modernisation de l’éclairage et de renouvellement des éléments de sécurité prévu entre Obourg à Le Roeulx sur l’E42-E19/A7.

– En direction de Bruxelles, la circulation sera maintenue sur trois voies déviées (bande d’arrêt d’urgence, voie de droit et du milieu) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h

– En direction de Mons, la circulation sera impactée de manière localisée et de courte durée

D.R.

Sur 11 km

Pour rappel, ce chantier est réalisé dans le cadre du Plan Lumières 4.0 portant sur le tronçon compris entre l’échangeur nº22 « Obourg » de l’E42-E19/A7 et l’échangeur de Familleureux (E19/A7-A501), soit sur près de 11 km. « Ces travaux sont situés en berme centrale. Ils consistent à remplacer des poteaux ainsi que des câbles et nécessitent d’y traiter la végétation. Des mesures compensatoires de plantation seront effectuées sur cette zone et ailleurs sur le réseau », détaille la Sofico.

Par ailleurs, dans une optique d’optimalisation des chantiers, les glissières de sécurité de la berme centrale sont renouvelées sur l’ensemble du tronçon dans les deux sens de circulation.