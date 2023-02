Le Klarafestival brise à nouveau les barrières: un podium pour les jeunes talents, Molenbeek inspire et le festival ouvre de nouveaux horizons

La Klarafestival Box fera escale à Bruxelles pour la 8e fois. Du 20 février au 8 mars, la plus petite salle de concert du monde s’installera sur la place Sainte-Catherine, à Molenbeek et face à Bozar. Quarante mini-concerts gratuits, d’une durée de 15 minutes chacun, permettront aux passants de découvrir de jeunes musiciens prometteurs. Les ensembles développeront le thème du Klarafestival, « Become Music », le public étant lui aussi invité à « devenir musique », car il participera au choix du répertoire et sortira du format traditionnel du concert. À l’affiche figurent également quelques lauréats de Supernova, le concours du Klarafestival pour jeunes ensembles chambristes prometteurs. Notez d’ores et déjà dans votre agenda les finalistes de l’édition 2023 (Trio Malatya, le 22 février, et koi collective, le 6 mars) et de l’édition 2022 (Woodwork Reed Quintet, le 2 mars, et Delle Donne Consort, le 4 mars).

Jeunesse et cosmopolitisme Le Klarafestival, Bozar, la commune de Molenbeek et une flopée de partenaires culturels s’associent de nouveau pour ce rendez-vous annuel : Musikaa. Les partenaires de la fête musicale ont élaboré des projets préliminaires avec les Molenbeekois et des artistes (professionnels) bruxellois, belges et internationaux sur les thèmes de la rencontre, de l’inclusion et de la pertinence sociale.

La cerise sur le gâteau sera la fête elle-même, avec un programme ultradiversifié, le 12 mars à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. Un tuyau en or : ne ratez pas la musicienne Fatoum, qui fera une fois de plus vivre la tradition de l’izran. C’est l’un des plus longs projets de Musikaa, à travers lequel Fatoum entend ramener les femmes vers cette tradition rifaine. « Grâce à Musikaa, de jeunes filles ayant la même audace, la même ambition et le même dynamisme que moi se sont présentées l’an dernier. Inédit ! Ensemble, nous pourrons présenter l’izran comme une authentique expression féminine collective », dit-elle, enthousiaste. Cette année, du reste, des hommes participeront pour la première fois.

Pour leur part, le centre Q-O2 de musique expérimentale et d’art sonore et Bozar organiseront une session d’impro avec des musiciens de Molenbeek et la bassiste Farida Amidou. Et cette année, les plus jeunes auront une place spéciale dans le programme de Musikaa (une première pour le festival !) avec la participation du chœur d’enfants Singing Molenbeek, une initiative du pianiste Julien Libeer à laquelle participent plusieurs écoles de la commune, qui interprétera en avant-première des arrangements de Bach avec le ténor Zeno Popescu ! Le précieux sésame Donner à chacun la possibilité de profiter de deux semaines de musique classique, voilà ce que propose le Klarafestival. Il y a quelques années a été créé « Sésame » , un projet avec des partenaires sociaux permettant au festival d’atteindre les groupes sociaux pour qui la participation à des manifestations culturelles live demeure trop problématique. Du 15 mars au 25 mars, cinq moments clés sont prévus, dont trois à Bozar lors de concerts de Barbara Hannigan et Brad Mehldau, notamment. Le programme du projet se terminera à Flagey par une répétition publique du Brussels Philharmonic et une visite guidée de l’ancien bâtiment de radiodiffusion, le 24 mars, suivies du concert de Viktor Orri Árnason avec le Brussels Philharmonic, le 25 mars.