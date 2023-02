La scène qui a scandalisé l’Institut Vias ce jeudi matin sur nos routes: vous risquez une amende de 174 euros si vous roulez dans un «sous-marin»! (vidéo)

La scène a été filmée par un dashcam à 8h30 ce jeudi matin, « à 500 m d’une école », précise Benoît Godart, le porte-parole de l’Institut Vias. Nous sommes dans une agglomération avec des passants. Quelques minutes plutôt, les enfants se rendaient en classe. La conductrice d’une petite voiture évolue dans la circulation avec seulement une lucarne dégagée à la hauteur des yeux. Le reste du pare-brise est encore entièrement givré.

« On la voit actionner ses essuie-glaces. Mais cela ne fonctionne pas pour dégager la vue. Cette dame est incapable de voir si une personne veut traverser la rue. Son champ de vision très étroit ne lui permettrait pas non plus d’apercevoir un nid-de-poule dans la chaussée, ni un véhicule qui viendrait de la gauche ou de droite », détaille le spécialiste de la sécurité routière de Vias. C’est une infraction du 3e degré, soit 174 euros auxquels il faut ajouter les frais. Selon notre interlocuteur, ce genre de comportement est loin d’être un cas isolé.